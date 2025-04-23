Спецпоказ «Чунгкингский экспресс» (1994)
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм Вонга Кар-Вая — кинематографическая поэма о мимолётных встречах и городской меланхолии. Фильм, ставший культовым, превращает случайные взгляды и недоговорённые признания в философию повседневности. Как и Вонг Кар-Вай, автор нашей новой выставки «Размытый след» Мария Кавко ловит город в расфокусе. Сквозь дождь, пыль и стекло. Фиксируют истории, которые мы остаются вне поля нашего взгляда, но они есть, и они настоящие. После фильма состоится открытая дискуссия со сценаристом и синефилом Эркином Газизовым. Обсудят, как меняется восприятие мира в стремительно движущемся мегаполисе, и где всё-таки заканчивается город и начинается человек. В стоимость билетов на показ входит также посещение выставки: https://kaverafisha.ru/kazan/events/razmytyy-sled-292280, кофе и чай.
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