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Размытый след

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка художника из Перми Марии Кавко. Живописное исследование того, как современный человек воспринимает город. Мария фиксирует мимолетное: фасадную сетку, превращающуюся в абстракцию, размытые огни ночных магистралей, дрожащие контуры железной дороги. Ее работы — не просто городские пейзажи, а визуальная метафора нашего взгляда: спешащего, скользящего по поверхности, не успевающего сфокусироваться. Технический прием «расфокуса» здесь — не просто стилистический ход. Это способ говорить о памяти, скорости и той странной зыбкости, с которой мы запоминаем места. Монументальные строительные леса на холстах Кавко обретают хрупкость, а привычные улицы — тревожную недосказанность. 30 работ: живопись и вышивка — созданных за последние четыре года, предлагают замедлиться. Всмотреться. Увидеть, что остается за пределами внимания, когда город становится фоном. Время работы: вт-вск с 12:00 до 20:00, пн — выходной.

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