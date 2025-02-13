Возраст 12+
Кино
Про событие
Картина рассказывает о старшекласснице Тоцуко, которая обладает даром видеть цвета эмоций людей вокруг. Ее мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга. Фильм зрителям представит директор клуба японской культуры «Аниме Лаборатория» Тэймур Галимов.
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