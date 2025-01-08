Киноклуб «Место» и концепт-стор Clo Clo приглашают тебя красиво завершить новогодние праздники за просмотром «Круэллы» с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях. Дерзкая готическая картина стала одним из главных кинособытий 2021 года и покорила миллионы зрителей своим актерским составом, невероятными образами и бойкими саундтреками. Фильм получил две номинации на «Оскар» и в итоге забрал статуэтку за лучшие костюмы. Представит и обсудит фильм со зрителями специальный гость арт-показа — дизайнер, художник по костюмам и основательница проекта Amorph Чулпан Сафина. Она расскажет о том, как художница по костюмам и обладательница двух премий «Оскар» Дженни Беван создала яркий образ Круэллы и отразила в нарядах непростой характер героини.