Шарлотта Ивановна показывает фокусы и рассуждает о смысле жизни. Шарлотта Ивановна — загадочная гувернантка из великой комедии Антона Павловича Чехова «Вишнёвый сад». Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной и непростой жизни. А её жизнь — это игра, карточный фокус, смешной и грустный аттракцион. После продажи вишнёвого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из её остановок стала Россия XX века. Кого она встретила на своем пути, и какой урок преподнесла ей судьба? Об этом ты узнаешь в постановке Радиона Букаева. Место проведения спектакля — бар «Истина» (ул. Островского, 14). В стоимость билета включён комплимент от «Истины» — напиток и закуски на выбор.