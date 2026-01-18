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Счастливая Шарлотта

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Шарлотта Ивановна показывает фокусы и рассуждает о смысле жизни. Шарлотта Ивановна — загадочная гувернантка из великой комедии Антона Павловича Чехова «Вишнёвый сад». Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной и непростой жизни. А её жизнь — это игра, карточный фокус, смешной и грустный аттракцион. После продажи вишнёвого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из её остановок стала Россия XX века. Кого она встретила на своем пути, и какой урок преподнесла ей судьба? Об этом ты узнаешь в постановке Радиона Букаева. Место проведения спектакля — бар «Истина» (ул. Островского, 14). В стоимость билета включён комплимент от «Истины» — напиток и закуски на выбор.

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