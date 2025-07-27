Возраст 18+
Необычное
Про событие
Встреча, где быстро и весело можно познакомиться с новыми людьми в непринужденной обстановке. Быстрые знакомства — аналог speed dating (быстрых свиданий), но без романтического подтекста. Цель — просто завести друзей, пообщаться с участниками, обменяться мнениями и завести новые дружеские связи!
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