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SpeedFriending

Кофейня «Пыяла», Большая Красная улица, 57/3

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Встреча, где быстро и весело можно познакомиться с новыми людьми в непринужденной обстановке. Быстрые знакомства — аналог speed dating (быстрых свиданий), но без романтического подтекста. Цель — просто завести друзей, пообщаться с участниками, обменяться мнениями и завести новые дружеские связи!

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