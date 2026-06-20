Есть ли то, что ты хотел бы навсегда оставить с собой? Может быть, это семья, мечта или даже целое море? Такое чувство возникает от большой любви, и это же чувство может породить большой страх. Страх потерять... Страх, что море будет бушевать, выйдет за берега, а вскоре совсем исчезнет. Что тогда делать, и кто поможет? Кто, если не мы сами? Люби и борись... Смирись? Всё приходит и уходит. Но что-то же остаётся с нами? И именно тогда приходит пора спасательных работ, чтобы сохранить, не отчаяться и любить. Этот спектакль поднимает темы принятия порой очень тяжёлой истины, борьбы за свою правду и темы семьи. Он задаёт вопрос: «А где та грань между чистой любовью и болезненным страхом?» Если тебя так или иначе будоражат эти темы — приходи на спектакль. Актёры знают, как бывает трудно принять болезненную действительность, но, быть может, этот шаг даст тебе нечто большее, чем воздушные замки в твоей голове. Стоимость билетов будет постепенно повышаться.