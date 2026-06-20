ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Спасательные работы на берегу воображаемого моря

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Есть ли то, что ты хотел бы навсегда оставить с собой? Может быть, это семья, мечта или даже целое море? Такое чувство возникает от большой любви, и это же чувство может породить большой страх. Страх потерять... Страх, что море будет бушевать, выйдет за берега, а вскоре совсем исчезнет. Что тогда делать, и кто поможет? Кто, если не мы сами? Люби и борись... Смирись? Всё приходит и уходит. Но что-то же остаётся с нами? И именно тогда приходит пора спасательных работ, чтобы сохранить, не отчаяться и любить. Этот спектакль поднимает темы принятия порой очень тяжёлой истины, борьбы за свою правду и темы семьи. Он задаёт вопрос: «А где та грань между чистой любовью и болезненным страхом?» Если тебя так или иначе будоражат эти темы — приходи на спектакль. Актёры знают, как бывает трудно принять болезненную действительность, но, быть может, этот шаг даст тебе нечто большее, чем воздушные замки в твоей голове. Стоимость билетов будет постепенно повышаться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста