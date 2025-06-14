Современные технологии создания звука и композиции: как научиться писать музыку сегодня
Лекторий 2, летний дом
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Лекция и презентация музыкальной лаборатории школы «Бюро находок». На лекции расскажут о разнообразии подходов к созданию звуков и их последовательностей и покажут это на практике. Лектор: Александр Зайцев — композитор, экс-участник проектов «Елочные игрушки» и 2H Company.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи