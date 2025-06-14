Лекция и презентация музыкальной лаборатории школы «Бюро находок». На лекции расскажут о разнообразии подходов к созданию звуков и их последовательностей и покажут это на практике. Лектор: Александр Зайцев — композитор, экс-участник проектов «Елочные игрушки» и 2H Company.