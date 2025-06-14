ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Современные технологии создания звука и композиции: как научиться писать музыку сегодня

Парк «Чёрное озеро»
Лекторий 2, летний дом

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция и презентация музыкальной лаборатории школы «Бюро находок». На лекции расскажут о разнообразии подходов к созданию звуков и их последовательностей и покажут это на практике. Лектор: Александр Зайцев — композитор, экс-участник проектов «Елочные игрушки» и 2H Company.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста