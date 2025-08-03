Встречай третий месяц лета под эстетику азиасткого уюта, уличного вайба и энергию закатных вечеринок. СОЛОМА Yard празднует день рождения вместе с MAHINA. Терпкие сочетания вкусов, обволакивающая музыка и атмосфера настоящей Азии, которая перенесёт тебя в сочный праздник для друзей двух проектов: DVOR 17:00-18:00 djandreyabramov 18:00-19:00 dina.sirazh 19:00-20:00 mmaydellin LOBBI 20:00-21:00 mikvell 21:00-22:30 mahinaroom Здесь каждая деталь — как из фильма: — ??винтажная «Волга» на ковре под открытым небом — ????мягкие кресла под тёплыми лампами и зеркальные шары на деревянном потолке — ????уютный квартирник внутри и роскошный дворик — ??лёгкий запах кофе, винила и лета 3 августа Солома Yard станет твоим санаторием для души. Вечер для тех, кто ценит музыку, стиль и настоящие эмоции.