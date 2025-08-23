Первый сольный концерт в Мойчай.ру Казань. О сложных чувствах простыми словами в ритме инди-поп. В стоимость билета входит живая музыка и чайный безлимит на выбор: 1. Травяной сбор «ДиЧАЙший» 2. Улун Те Гуань Инь Тулоу 3. Габа Иван Чай 4. Шу пуэр Тэцзи Шу Ча