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Первый сольный концерт в Мойчай.ру Казань. О сложных чувствах простыми словами в ритме инди-поп. В стоимость билета входит живая музыка и чайный безлимит на выбор: 1. Травяной сбор «ДиЧАЙший» 2. Улун Те Гуань Инь Тулоу 3. Габа Иван Чай 4. Шу пуэр Тэцзи Шу Ча
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