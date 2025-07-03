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Solaris

База отдыха «Шелангуш», Марий Эл

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль открытого неба и космической музыки возвращается! Событие пройдёт недалеко от Казани. В этом году снова больше музыки, тщательно структурированной по времени и танцполам с участием ведущих специалистов электронной и инструментальной сцены России и зарубежья, а модули и зоны фестиваля рассчитаны на сверхзвуковое счастливое пребывание всех участников волшебства на протяжении 4 дней и 3 ночей события. Лайнап в прикрепленных фото, подробности здесь: https://www.solarisfest.ru/ *Стоимость трансфера 1500 руб. в одну сторону. Бронируй места заранее по телефону 89600330582 (Алина) или через @ozone_on_line в телеграм.

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