Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Еда
Про событие
Фестиваль открытого неба и космической музыки возвращается! Событие пройдёт недалеко от Казани. В этом году снова больше музыки, тщательно структурированной по времени и танцполам с участием ведущих специалистов электронной и инструментальной сцены России и зарубежья, а модули и зоны фестиваля рассчитаны на сверхзвуковое счастливое пребывание всех участников волшебства на протяжении 4 дней и 3 ночей события. Лайнап в прикрепленных фото, подробности здесь: https://www.solarisfest.ru/ *Стоимость трансфера 1500 руб. в одну сторону. Бронируй места заранее по телефону 89600330582 (Алина) или через @ozone_on_line в телеграм.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи