На занятии ты создашь две необыкновенные и вкусные работы: 1) панно Такаси Мураками — собирается на рисовой бумаге из различных форм мармелада (халяль), которое впоследствии можно съесть; 2) пейзаж из шоколада— это нанесение рисунка на плитку белого шоколада специальными пищевыми красителями — без ГМО, ароматизаторов и глютена.