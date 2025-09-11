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Сладкий мастер-класс
улица Островского, 98
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
На занятии ты создашь две необыкновенные и вкусные работы: 1) панно Такаси Мураками — собирается на рисовой бумаге из различных форм мармелада (халяль), которое впоследствии можно съесть; 2) пейзаж из шоколада— это нанесение рисунка на плитку белого шоколада специальными пищевыми красителями — без ГМО, ароматизаторов и глютена.
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