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Сколько ресурсов осталось и как не «разрядиться» к выходным

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции поговоришь о том, как за 50 минут перезагрузить мозг, очистить «кэш» и восстановить концентрацию, чтобы успешно выйти на выходные. Клинический психолог Лилия Зайцева поделится: — техниками работы со стрессом — эффективными методами, которые помогут сохранить спокойствие и ясность ума; — упражнениями для повышения концентрации — практическими советами для фокусировки внимания и улучшения продуктивности. Лектор: Лилия Зайцева, клинический психолог, сфера профессиональных интересов: зависимость, созависимость, психологическое благополучие личности, проблема самореализации личности.

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