На лекции поговоришь о том, как за 50 минут перезагрузить мозг, очистить «кэш» и восстановить концентрацию, чтобы успешно выйти на выходные. Клинический психолог Лилия Зайцева поделится: — техниками работы со стрессом — эффективными методами, которые помогут сохранить спокойствие и ясность ума; — упражнениями для повышения концентрации — практическими советами для фокусировки внимания и улучшения продуктивности. Лектор: Лилия Зайцева, клинический психолог, сфера профессиональных интересов: зависимость, созависимость, психологическое благополучие личности, проблема самореализации личности.