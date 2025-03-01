Камерный состав CAGMO представляет уникальную концертную программу, основанную на творчестве легендарной рок-группы. Новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках вызовет чувство ностальгии по прошедшему, но не забытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона. В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции. «Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных – это настоящий подарок для всех, кто хранит тёплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.