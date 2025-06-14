Шизоконечная звезда Темной Оттепели. Московский метафизический андерграунд 1960-80-х годов» и презентация будущей книги
Лекторий 2, летний дом
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Лекция будет посвящена опыту работы над экспозицией выставки «Тёмная Оттепель», особое внимание будет уделено явлению Московского Метафизического Андерграунда — Южинскому кружку и его ключевым действующим лицам — Евгению Головину, Юрию Мамлееву, Владимиру Ковенацкому, Алексею Смирнову фон Рауху, Владимиру Пятницкому и другим. Лектор: Дмитрий Хворостов — куратор выставочной программы Центра Вознесенского.
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