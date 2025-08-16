«Анекдоты, тосты, признания в любви» от коллектива «Шаль» — это настоящее эмоциональное шоу. Не просто концерт, а целая вселенная чувств, где музыка, кино, поэзия и перформанс сплелись в единое целое, чтобы раскрыть тайны человеческой души. Вечер как сборник самых искренних историй рассказов о любви и предательстве, о нелегком пути, а также о бесконечном празднике жизни, радости, которая наполняет наши дни и делает их по-настоящему яркими. Вход — донат.