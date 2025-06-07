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Shabash

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Кошмарно Весёлая Костюмированная Вечеринка. Что тебя ждёт на Шабаше: — Костюмированный бал: Приходи в самом пугающем или сексуально-зловещем образе! Лучшие костюмы получат дьявольские призы! — Мрачные диджей-сеты: Мистические биты, готик-хаус и даже попса-ужас! — Темный бар: Кровавые коктейли, "глазные" шоты и другие жуткие напитки! Дресс-код: Костюмы, грим, маски – чем страшнее, тем лучше!

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