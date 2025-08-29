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Семь жемчужин музейного квартала

Артель
ул. Муштари, 18

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Бистро «Артель» организует экскурсию «Семь жемчужин музейного квартала». Гид и официант заведения Артур проведёт участников по близлежащим окрестностям, в пределах которых находятся музеи Максима Горького, Мусы Джалиля, Василия Аксенова и другие известные места. В стоимость входит угощение от бистро. Чтобы зарегистрироваться, нужно позвонить по номеру или написать в WhatsApp*. *Meta — деятельность на территории РФ запрещена

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