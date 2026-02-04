В тихом уголке русской глубинки скрыта загадочная история, полная страстей и неожиданных поворотов. Фома Опискин, местный интеллектуал и мастер манипуляции, плетёт паутину интриг и власти вокруг богатого помещика и его семьи. Кто станет жертвой его коварного плана? Открой дверь в мир классика русской литературы Ф.М. Достоевского вместе с новым спектаклем Казанского ТЮЗа «Село Степанчиково и его обитатели». Над спектаклем работали: Автор: Ф.М. Достоевский Режиссёр: Радион Букаев Драматург: Анастасия Чернятьева Художник: Надежда Иванова Композитор: Альфит Фархадшин Хореограф: Елена Музеева Даты показов: 4 и 5 февраля в 18:30