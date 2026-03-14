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Секретный танец

Экстрим-парк УРАМ
Кремлёвская набережная, 33

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 0+
Спектакли

Про событие

Это не просто показ хореографии. Это — искренний разговор на языке тела, где ученики (люди разных профессий) становятся творцами. Они выйдут на сцену, чтобы показать простую истину: танцевать может каждый. Танец — это природное состояние человека, его древний язык, доступный всем. Часть 1 Творческие номера. Это путешествие — от первого робкого шага в студию до смелого выхода на сцену. Часть 2 Здесь стирается грань между сценой и залом. Ты окунёшься в стихию народного танца — простого и объединяющего. 30% от стоимости билета пойдет в фонд «Во благо вместе». Организаторы просят прийти на концерт с цветами для артистов, им очень важна поддержка и ощущение праздника. Сбор гостей: 17.40

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