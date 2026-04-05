Возраст 6+
Необычное
Про событие
Прогулка по стоящей на Волге и Казанке с гидом-фотографом, который познакомит тебя с тайнами контрастного города и сделает на память яркие снимки у его неочевидных достопримечательностей. Гиды-фотографы занимаются съёмкой уже много лет — они помогут расслабиться перед объективом и подскажут, какие ракурсы будут наиболее выгодными, а параллельно выдадут несколько секретов города, его переулков и особняков. Тебя ждёт: — Старо-Татарская слобода — душа исторической, татарской Казани, где дома в стиле барокко соседствуют с древними каменными мечетями — всего тут около 70 памятников XVIII начала XX веков — Театр Камала — удивительное здание театра на берегу озера Кабан, напоминающее гигантский парусник с просторными палубами — древняя Юнусовская площадь с садом Любви, садом Печали, садом Танцев и Майданом — одно из самых красивых строений Казани — Дом Шамиля — фотогеничный арт-объект «Окно в Казань» — секретные локации, о которых не знают и жители города Пожалуйста, обратите внимание, что экскурсия пройдёт индивидуально для тебя и твоей компании. В течение пяти дней после прогулки, ты получишь 30-50 обработанных фото на электронную почту. Маршрут можно будет скорректировать: например, чтобы сконцентрироваться на отдельной локации, провести экскурсию без фотосессии или фотосессию без экскурсии. В прогулке может принять участие четыре человека. При увеличении числа гостей доплата за каждого составит 900 рублей за человека, для компании от 10 человек — 700 рублей за человека. Продолжительность экскурсии зависит от числа гостей. Обязательна регистрация билетов у организатора каждый день c 10:00 до 18:00. Телефон (Telegram): +7(912) 076-70-52. Телеграм-бот: https://t.me/travelhead_bot
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