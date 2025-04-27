CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнных и фортепиано. Людовико Эйнауди — знаменитый итальянский композитор и пианист, автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Уникальные симфонические аранжировки композиций подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с «1+1» и многими другими популярными фильмами. В программу добавлены треки из нового альбома «The Summer Portraits»: Sequence, Pathos.