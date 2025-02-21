CAGMO представляет концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора — «Саундтреки Ханса Циммера при свечах». Прозвучат мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».