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Саундтреки Ханса Циммера при свечах

ГБКЗ им. С. Сайдашева, пл. Свободы, 3

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 5100₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

CAGMO представляет концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора — «Саундтреки Ханса Циммера при свечах». Прозвучат мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

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