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Sasha and the Lands. Музыкальный четверг на Московском рынке

Московский рынок
улица Шамиля Усманова, 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Новый формат на Московском рынке: музыка, еда и атмосфера, ради которой хочется остаться подольше. Sasha and the Lands — инди-рок-группа из Казани с мечтательным звучанием и настроением вечного лета. Аутентичную атмосферу создают представители разных профессий — от стилиста до айтишника, объединённые искренней любовью к своему музыкальному делу. Место: второй этаж Московского рынка.

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