Новый формат на Московском рынке: музыка, еда и атмосфера, ради которой хочется остаться подольше. Sasha and the Lands — инди-рок-группа из Казани с мечтательным звучанием и настроением вечного лета. Аутентичную атмосферу создают представители разных профессий — от стилиста до айтишника, объединённые искренней любовью к своему музыкальному делу. Место: второй этаж Московского рынка.