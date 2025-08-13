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Сапы на закате у Миллениума

Место сообщит организатор

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Настроение лета — смотреть на Казань с воды в закатных лучах. Идеальный летний вечер. Покатаешься на сапах (2 часа) в закатных лучах по Казанке с видом на мост Миллениум и казанские многоэтажки в огнях. А после устроят атмосферный пикник сезонными фруктами, чаепитием и закусками. Узнать точное время и записаться можно через организатора: https://t.me/otdelzaboty_bz

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