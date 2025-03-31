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Самые загадочные картины мира

«Окно» на Кави Наджми
Профсоюзная улица, 8/11

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Завершение:

от 300₽ до 490₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На выставке ты увидишь более 60 невероятных сюжетов мировых художников — Босха, Брейгеля, Леонардо да Винчи, Дюрера, которые обладают такой мощной силой, что буквально гипнотизируют зрителей. Их можно рассматривать часами, пытаясь разгадать смыслы, которые стремился донести художник. В галерее каждый день проводятся бесплатные групповые экскурсии. Предварительная регистрация обязательна! Все работы выполнены в технике жикле. Картины воссозданы в оригинальном размере, с точной передачей цвета, фактуры и характера мазков. Вход в галерею по лестнице со стороны ул. Профсоюзная, напротив парковки отеля Нагай. Если затрудняешься найти галерею, звони по номеру +7 (960) 079-50-44.

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