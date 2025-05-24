Встреча будет посвящена теме стрессоустойчивости и самопознания через взаимодействие с природой. Это третья встреча в рамках цикла по развитию навыков стрессоустойчивости. Что будет: — немного живой теории: про стресс, избегание и что даёт самоуспокоение; — создание своего амулета спокойствия (он станет твоим якорем и напоминанием о цели — той самой, что действительно твоя) — разговор о растениях: с чего начать своё маленькое садоводство дома, какие виды не капризны; — тёплое задание на после: вырастить что-то. В себе и в горшке. Встреча подойдёт, если ты: — устал от спешки; — хочешь бережно вернуться к себе; — любишь природу и метафоры; —ищешь тишину среди шума. Для участия пиши организатору в тг.