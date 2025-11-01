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Что будет: - Показ мини-фильма«Choice» («Выбор») — квинтэссенция этого необычного года, полного трансформаций и открытий - Фотоэкспозиция «Триптих провинциала» — погружение в мир искусства через призму личного восприятия, где каждый кадр рассказывает свою историю - Волшебный уголок с мантикой таро и Лилой — подглядывание внутрь себя и возможно в будущее - Музыкальный марафон с участием талантливых исполнителей: Нара Саетова Just Julie PALM WATER Валерий Митрошин Только поцелуи Космос Эйнштейна INCENERATION PIROTECHNIQUE Вход: Free Donations
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