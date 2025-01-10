В культурно-гастрономическом пространстве Солома Yard состоится туса от комьюнити Samaya Lyubimaya. В лайнапе и среди гостей ожидаются адепты креативных индустрий города. Обычно ивенты от Samaya Lyubimaya проходят в формате прослушивания лайвсетов локальных артистов с общением и нетворкингом, в этот раз будет чуть громче и подвижнее — креатор и диджей Саша Корольков, он же Mordvin, будет отмечать своё 30-летие.