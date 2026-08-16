Сады Казани — природные оазисы, где можно отдохнуть от городской суеты, уединиться в тиши тенистых аллей с книгой или провести время с друзьями на свежем воздухе. На экскурсии ты отправишься изучать историю казанских садов, познакомишься с их дизайнерскими решениями и приоритетами в озеленении. Участники обсудят, как ландшафтные ходы отражают идеалы своего времени и научатся разбираться в стилистике и композиции садов. На экскурсии ты увидишь: — как изменился один из старейших парков Казани; — «призрачный» сад; — памятник, который «путешествует» по Казани; — старинный городской фонтан. И узнаешь: — какими бывают стилистические и композиционные парковые решения; — из каких краёв прилетели в Казань чёрные лебеди; — где среди городских садов можно было найти шумный вокзал; — когда в Казани «свергли последнего дворянина». Начало экскурсии: Парк Чёрное озеро, между двумя павильонами (ресторан Сыроварня и Ураган Сарай). Окончание: Сад Эрмитаж (со стороны переулка Кочетова). Экскурсовод: Екатерина Генеренко. Организационные моменты: — предварительная покупка билетов через сайт обязательна; — экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайся по погоде, надевай удобную обувь; — ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Казань глазами инженера». Продолжительность: 2 часа