Маршрут экскурсии пролегает между четырьмя центральными парками: «Черное озеро», «Ленинский садик», «Лядской сад» и «Эрмитаж». Особое внимание будет уделено композиционным решениям в благоустройстве, символике элементов садово-паркового искусства и влиянию европейских садовых традиций — французской, английской, голландской — на развитие казанских пространств отдыха. Экскурсовод Екатерина Генеренко расскажет об объектах, связанных с историей городской инфраструктуры, а также о сохранившихся архитектурных элементах, интегрированных в современную городскую среду. Участники экскурсии пройдут по центральным паркам города, чтобы узнать, где казанцы гуляли до революции, как менялись представления о досуге, и каким образом ландшафтный дизайн отражал идеалы своего времени. Место встречи: Чёрное озеро (между двумя павильонами, со стороны ул. Чернышевского).