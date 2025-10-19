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Сады Казани. Как был устроен досуг в дореволюционном городе

улица Лобачевского

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1250₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Маршрут экскурсии пролегает между четырьмя центральными парками: «Черное озеро», «Ленинский садик», «Лядской сад» и «Эрмитаж». Особое внимание будет уделено композиционным решениям в благоустройстве, символике элементов садово-паркового искусства и влиянию европейских садовых традиций — французской, английской, голландской — на развитие казанских пространств отдыха. Экскурсовод Екатерина Генеренко расскажет об объектах, связанных с историей городской инфраструктуры, а также о сохранившихся архитектурных элементах, интегрированных в современную городскую среду. Участники экскурсии пройдут по центральным паркам города, чтобы узнать, где казанцы гуляли до революции, как менялись представления о досуге, и каким образом ландшафтный дизайн отражал идеалы своего времени. Место встречи: Чёрное озеро (между двумя павильонами, со стороны ул. Чернышевского).

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