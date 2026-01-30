Прежние времена сад был как живой. Каждый куст, каждое дерево — всё на своём месте, всё ухожено. А нынче… Запущен. Заброшен. Как и я, старый. Только я ещё хожу, ещё служу, а сад — он будто умирает потихоньку. Время: идёт. Режиссёр — Илья Санников Актёры: Дарья Максимова, Арина Архипова Художники: Ира Бондаренко, Рената Набиуллина Технический специалист — Илья Санников Администратор — Богдан Брагин Лаборатория «Жы/Шы» — проект, посвящённый исследованию театра и его новых форм. Каждый месяц наша команда работает с новым материалом: это может быть как авторский оригинальный текст, так и классическое произведение. Показы пройдут 30 и 31 января.