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Ruya

MON
улица Пушкина, 86

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1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Вечер тюркской этнической музыки. RUYA — это инструментально-вокальная группа из Казани. С турецкого языка название коллектива переводится как «мечта, грёза». Участники исследуют старинную музыку тюрков и привносят своё видение в песни и наигрыши разных культур. Их концерты — это возможность услышать исторические и редкие восточные инструменты, а в пении солистки сочетаются традиционные и современные техники. ГРУППА RUYA: София Озджан — вокал Айдар Абдрахимов — мультиинструменталист Иван Веретельный — мудьтиинстоументалист Руслан Исхаков — перкуссия Михаил Михалин — бас-гитара

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