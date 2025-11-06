Вечер тюркской этнической музыки. RUYA — это инструментально-вокальная группа из Казани. С турецкого языка название коллектива переводится как «мечта, грёза». Участники исследуют старинную музыку тюрков и привносят своё видение в песни и наигрыши разных культур. Их концерты — это возможность услышать исторические и редкие восточные инструменты, а в пении солистки сочетаются традиционные и современные техники. ГРУППА RUYA: София Озджан — вокал Айдар Абдрахимов — мультиинструменталист Иван Веретельный — мудьтиинстоументалист Руслан Исхаков — перкуссия Михаил Михалин — бас-гитара