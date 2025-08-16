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Русский рок на веранде «Ща»

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Jaws Beat и самые горячие и зажигательные рок-хиты прошлого столетия, на летней веранде в «Ща». Доставай свою кожанку и браслеты с шипами, приходи трясти хайром, слэмиться или просто тихо пить пиво в дальнем углу, не важно, главное — все вместе!

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