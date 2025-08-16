Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Jaws Beat и самые горячие и зажигательные рок-хиты прошлого столетия, на летней веранде в «Ща». Доставай свою кожанку и браслеты с шипами, приходи трясти хайром, слэмиться или просто тихо пить пиво в дальнем углу, не важно, главное — все вместе!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи