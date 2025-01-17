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Russian folk вечеринка

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

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Завершение:

750₽
Возраст 16+
Спектакли
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Перформативная русская народная вечеринка в честь 30-летия диджея Е_sly. Тебя ждёт: — Русская ярмарка с этническими товарами — Розыгрыш призов от участников ярмарки — Музыкально-голосовой перформанс — Тетрализованная пластическая история — Живая и электронная музыка. Line Up: TEERTA MUSICA / BILYALOV / E SLY / MUA_ / MARRY ME / RRK BROSS / SINA Программа вечеринки будет состоять из 3-х частей: PARTY TOORA MARKET — здесь тебя ждёт атмосфера русской ярмарки, на которой ты сможешь найти уникальные изделия и аксессуары ручной работы. PARTY TOORA PRACTICES — погружение в русскую народную практику с помощью глубоких духовных практик, основанных на русских народных традициях. Ты станешь участниками театрализованного обряда, в котором осознаешь важность быть собой, ощущая своё тело и дыхание. PARTY TOORA DRINK — тут можно будет насладиться безалкогольными напитками и попробовать ароматный травяной чай, вдохновленный русскими обычаями, а также освежающий настой из ягод и трав. Из угощений хрустящие лепёшки, сладкие пряники, украшенные глазурью, и домашний шоколад с натуральными начинками. Dress Code: русский народный стиль. Двери открываются в 19:00. Музыкальная программа в 20:30

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