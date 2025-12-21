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Rplus fest

Drink Mall, улица Николая Ершова, 1А

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Завершение:

от 900₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Масштабный фестиваль субкультурной музыки на острие новой хип-хоп волны. Совместное мероприятие сообщества «Мягкие ткани» и музыкального лейбла RPLUS. В лайнапе: ПАРАНОЙЯ / TEWIQ / HUZZY B / ДМИТРИЙ УТКИН / N01R / FLEURNOTHAPPY / GREYROCK / EURO91 / DJ PIZDALET / ДИДЖЕЙ ВАЛЕРА + SPECIAL GUESTS.

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