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Про событие
Масштабный фестиваль субкультурной музыки на острие новой хип-хоп волны. Совместное мероприятие сообщества «Мягкие ткани» и музыкального лейбла RPLUS. В лайнапе: ПАРАНОЙЯ / TEWIQ / HUZZY B / ДМИТРИЙ УТКИН / N01R / FLEURNOTHAPPY / GREYROCK / EURO91 / DJ PIZDALET / ДИДЖЕЙ ВАЛЕРА + SPECIAL GUESTS.
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