Проект, гармонично сочетающий в себе форматы рок-оперы и театральной драмы. Погрузись в мистический мир «Мастера и Маргариты», где световое и танцевальное шоу пробуждают магию великого произведения. Это не просто спектакль, а музыкальное путешествие в глубины человеческих страстей. Живой звук: рок-группа в сопровождении оркестра CGM Orchestra. Разнообразный вокал: академический, эстрадный, рок-вокал. Режиссёр-постановщик — Роман Ерыгин.