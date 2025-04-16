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Рок-мюзикл «Мастер и Маргарита»

Пирамида, Московская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3600₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Проект, гармонично сочетающий в себе форматы рок-оперы и театральной драмы. Погрузись в мистический мир «Мастера и Маргариты», где световое и танцевальное шоу пробуждают магию великого произведения. Это не просто спектакль, а музыкальное путешествие в глубины человеческих страстей. Живой звук: рок-группа в сопровождении оркестра CGM Orchestra. Разнообразный вокал: академический, эстрадный, рок-вокал. Режиссёр-постановщик — Роман Ерыгин.

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