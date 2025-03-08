Концептуальный музыкальный формат, который обещает максимальное погружение в атмосферу выступления через аудио-визуальные эффекты и продуманную программу. Тебя ждут: — Энергетика, разрывающая зал – мощный звук, световое шоу — Необычные аудио-визуальные элементы – специальные световые эффекты — Динамичные сеты от диджеев, тщательно подобранная музыка. Без затянутых и скучных треков. — Возможные специальные гости, близкие по духу Rocket. — Коллекционные артефакты и розыгрыш эксклюзивных редких аксессуаров