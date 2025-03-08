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Rocket Shows

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 1499₽ до 2699₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Концептуальный музыкальный формат, который обещает максимальное погружение в атмосферу выступления через аудио-визуальные эффекты и продуманную программу. Тебя ждут: — Энергетика, разрывающая зал – мощный звук, световое шоу — Необычные аудио-визуальные элементы – специальные световые эффекты — Динамичные сеты от диджеев, тщательно подобранная музыка. Без затянутых и скучных треков. — Возможные специальные гости, близкие по духу Rocket. — Коллекционные артефакты и розыгрыш эксклюзивных редких аксессуаров

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