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Ревущие двадцатые

Музей Салиха Сайдашева, улица Горького, 13

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Завершение:

600₽
Возраст 6+

Про событие

Экскурсия по городу. В электротеатрах идёт первый фильм о татарах, в театре гремит «Голубая шаль», на литературный Олимп поднимаются Хади Такташ и Кави Наджми – всё это Казань 1920-х годов. Загляни в Казань, которую не показывают на открытках. Это можно сделать на авторской экскурсии заведующего музеем Салиха Сайдашева Айдара Ахмадиева. Ты сможешь узнать, где в Казани слушали татарскую оперу, как развивался татарский авангард в живописи и литературе, имена, которые изменили культуру и были забыты, посетить места, которые сохранили дыхание той эпохи. 17:00 – экскурсия на татарском языке. Билеты — https://kzn.radario.ru/events/2490334 19:00 – экскурсия на русском языке. Билеты по кнопке «купить билет».

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