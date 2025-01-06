УРАМ-парк приглашает на вечеринку всех любителей роликов с квадратной рамой. Участвовать в конкурсах с денежными призами смогут квадисты из разных городов. В программе танцы, конкурсы костюмов, трюков и роликов, мастер-класс по квадам и свободное катание.