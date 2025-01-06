Ретро-вечеринка «Шарики за ролики»
Кремлёвская набережная, 33
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Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Мастер-классы
Про событие
УРАМ-парк приглашает на вечеринку всех любителей роликов с квадратной рамой. Участвовать в конкурсах с денежными призами смогут квадисты из разных городов. В программе танцы, конкурсы костюмов, трюков и роликов, мастер-класс по квадам и свободное катание.
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