Рене Магритт — мастер сюрреализма и визуальной философии. Его картины — это образы, которые переворачивают представление о реальности. На выставке ты увидишь знаковые работы художника: «Сын человеческий», «Влюблённые», «Империя света», «Голконда», «Вкус слёз» и многие другие. В экспозиции — более 80 работ, выполненных в технике жикле, которая позволяет точно передать цвет, фактуру и масштаб оригиналов. Каждый день проводятся экскурсии по выставке. Гид поможет разобраться в символике и смыслах полотен Магритта. — Выбирайте удобный день и время — Количество мест ограничено — Запись обязательна