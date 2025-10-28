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Рене Магритт. За гранью реальности

«Окно» на Кави Наджми
улица Кави Наджми, 9/6

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Завершение:

450₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Рене Магритт — мастер сюрреализма и визуальной философии. Его картины — это образы, которые переворачивают представление о реальности. На выставке ты увидишь знаковые работы художника: «Сын человеческий», «Влюблённые», «Империя света», «Голконда», «Вкус слёз» и многие другие. В экспозиции — более 80 работ, выполненных в технике жикле, которая позволяет точно передать цвет, фактуру и масштаб оригиналов. Каждый день проводятся экскурсии по выставке. Гид поможет разобраться в символике и смыслах полотен Магритта. — Выбирайте удобный день и время — Количество мест ограничено — Запись обязательна

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