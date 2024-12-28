! Вечеринка переносится на 28 декабря ! Внезапно рейв-коллаборация сразу трёх громких промо-команд Казани. Bass_U! и dsp group вместе с «Институтом Развития Мозга» готовят предновогодний шабаш на двух танцполах. Рейверы, общий сбор. Команда «Института Развития Мозга» отпразднует свой 20-ый день рождения. В лайнапе — диджеи и лайверы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани: KRAFT Marina Roxy / Xenoth / Arnold / Toy Maniac / tarakan / Noiza w. Gustov / Play: / CasualSM / Sondclone LUFT (рейв-танцпол) Imshinetsky / Acid Mikhalych / Котел / Psybird / Tejat / Fivedotfour / Long T / ArturSun FC/DC