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[перенесено] Ravewerk

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

! Вечеринка переносится на 28 декабря ! Внезапно рейв-коллаборация сразу трёх громких промо-команд Казани. Bass_U! и dsp group вместе с «Институтом Развития Мозга» готовят предновогодний шабаш на двух танцполах. Рейверы, общий сбор. Команда «Института Развития Мозга» отпразднует свой 20-ый день рождения. В лайнапе — диджеи и лайверы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани: KRAFT Marina Roxy / Xenoth / Arnold / Toy Maniac / tarakan / Noiza w. Gustov / Play: / CasualSM / Sondclone LUFT (рейв-танцпол) Imshinetsky / Acid Mikhalych / Котел / Psybird / Tejat / Fivedotfour / Long T / ArturSun FC/DC

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