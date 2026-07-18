Маршрут проложен в обход трасс и кварталов — только леса, парки и тишина. Что тебя ждёт: Лесопарк Лебяжье (бывший Въезжий лес) Купание в озёрах Глубокое и Лебяжье Изумрудное озеро (бывший карьер) Обсерватория Энгельгардта (объект наследия Юнеско) Закат у Волги и ночной треккинг по полям Финиш в Зеленодольске Стоимость: 30 км — 6400р. > 50 км — 7500р. (можно увеличить дистанцию по пути, если есть места в автобусе) Входит: Трансфер обратно в Казань Памятная медаль Горячий ужин (+ ночной чай с выпечкой для 50-ков) Инструкторы и фотосопровождение Помощь в выборе снаряжения Старт в городе Казань, финиш город Зеленодольск