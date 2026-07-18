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Путь Героя: 50 км от Казани до Зеленодольска

парк имени Урицкого

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от 6400₽ до 7500₽
Возраст 18+

Про событие

Маршрут проложен в обход трасс и кварталов — только леса, парки и тишина. Что тебя ждёт: Лесопарк Лебяжье (бывший Въезжий лес) Купание в озёрах Глубокое и Лебяжье Изумрудное озеро (бывший карьер) Обсерватория Энгельгардта (объект наследия Юнеско) Закат у Волги и ночной треккинг по полям Финиш в Зеленодольске Стоимость: 30 км — 6400р. > 50 км — 7500р. (можно увеличить дистанцию по пути, если есть места в автобусе) Входит: Трансфер обратно в Казань Памятная медаль Горячий ужин (+ ночной чай с выпечкой для 50-ков) Инструкторы и фотосопровождение Помощь в выборе снаряжения Старт в городе Казань, финиш город Зеленодольск

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