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  1. Казань
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Психологический бранч «Колесо не Баланса»

Место уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Мероприятие для тех, кто: — думает: «почему я не могу быть вечным двигателем, как подруга / знакомая / блогер?» — чувствует, что жизнь перекошена и перегружена, но не знает, как с этим быть — устал рисовать колесо баланса и не видеть реальных изменений — хочет разнообразить своё лето, провести время в красивой атмосфере и узнать что-то важное о себе. Специалист предложит упражнение из юнгианской психологии для настройки внешней и внутренней гармонии. Встречи проводит Карина Бадикова — юнгианский психолог с шестилетним стажем. Запись в комментариях под постом в телеграм https://t.me/c/1717027493/389.

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