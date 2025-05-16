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Промзона

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последняя вечеринка Промзона: рёв турбин, стрекот конвеерных лент и гул труб. Последний эпизод флагманской техно-вечеринки готовит несколько хайлайтов: привоз анонимного DJ XNX и второй танцпол, Kishka, который появлялся всего однажды. KRAFT AKINOV / DJ XNX / Nitekid / Om1ji / Paratelok / Roberto  KISHKA — theBOX Annekineko / Apollinaris / DNTTSM / Glory / Ilsur Kasa Вход: с отметкой @werk_kazan и репостом в запрещённой соцсети до 22:00 300 / 500 без репоста.

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