Последняя вечеринка Промзона: рёв турбин, стрекот конвеерных лент и гул труб. Последний эпизод флагманской техно-вечеринки готовит несколько хайлайтов: привоз анонимного DJ XNX и второй танцпол, Kishka, который появлялся всего однажды. KRAFT AKINOV / DJ XNX / Nitekid / Om1ji / Paratelok / Roberto KISHKA — theBOX Annekineko / Apollinaris / DNTTSM / Glory / Ilsur Kasa Вход: с отметкой @werk_kazan и репостом в запрещённой соцсети до 22:00 300 / 500 без репоста.