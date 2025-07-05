ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Проекция звука: свет

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Аудиовизуальный концерт от исполнителей и инженеров из Центра электроакустической музыки. В концерте платформы CEAM Artists соединились сочинения, где ключевую роль играет свет. Его драматургия детально прописана композиторами наравне с партиями инструментов, голоса и электроники. Свет — не просто дополнение к звуковой части, а элемент авторского замысла: он может становиться мультимедийным инструментом, с которым взаимодействуют музыканты. ПРОГРАММА: — Матьяж Веттль «Ноктюрн» для 4 перформеров — Игорь С Силва Blindspot Box для бас-кларнета, электроники и видео — Симон Лефлер b для трех исполнителей — Александр Хубеев «Нет» для голоса и электроники — Николай Попов «Теория струн» для виолончели, моторов, света и электроники. Создано в проекте «Ноты и квоты» Союза композиторов России — Антон Светличный «Лебедь сдох» для midi-клавиатуры, электроники и света. Вход на мероприятие бесплатный, регистрация обязательная.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста