Аудиовизуальный концерт от исполнителей и инженеров из Центра электроакустической музыки. В концерте платформы CEAM Artists соединились сочинения, где ключевую роль играет свет. Его драматургия детально прописана композиторами наравне с партиями инструментов, голоса и электроники. Свет — не просто дополнение к звуковой части, а элемент авторского замысла: он может становиться мультимедийным инструментом, с которым взаимодействуют музыканты. ПРОГРАММА: — Матьяж Веттль «Ноктюрн» для 4 перформеров — Игорь С Силва Blindspot Box для бас-кларнета, электроники и видео — Симон Лефлер b для трех исполнителей — Александр Хубеев «Нет» для голоса и электроники — Николай Попов «Теория струн» для виолончели, моторов, света и электроники. Создано в проекте «Ноты и квоты» Союза композиторов России — Антон Светличный «Лебедь сдох» для midi-клавиатуры, электроники и света. Вход на мероприятие бесплатный, регистрация обязательная.