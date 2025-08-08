Одним из первых ты сможешь посмотреть и обсудить новый фильм режиссёра Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда. В новой картине «28 лет спустя» элементы хоррора трансформировались в приемы психоделической драмы взросления, а смыслы пустили корни ещё глубже. После просмотра тебя ждёт обсуждение фильма с кинокритиком, журналистом и основательницей киноклуба «Место» Марией Наумовой. Участники поговорят о том, как франшиза изменила представление зрителей о низких жанрах в кино и что нового привносит в экранный мир продолжение культовой истории.