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Праздник урожая

OnlyDice, ул. Московская д. 15, 3 этаж, 310 офис

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

По системе «Подземелья и Драконы». В сельскохозяйственных угодьях Амна, осенью пугала сходят с полей, а из Леса Тартар доносится зов мстящего духа. Героям предстоит остановить древнее проклятие до того, как оно заберёт невинную жизнь. Комментарий: Уровни 1-3 Запись через бота в тг.

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