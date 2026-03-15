По системе «Подземелья и Драконы». В сельскохозяйственных угодьях Амна, осенью пугала сходят с полей, а из Леса Тартар доносится зов мстящего духа. Героям предстоит остановить древнее проклятие до того, как оно заберёт невинную жизнь. Комментарий: Уровни 1-3 Запись через бота в тг.