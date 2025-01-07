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Для горожан проведут экскурсию и расскажут об истории Русско-Немецкой Швейцарии. Для лепки снежных фонарей можно взять с собой резиновые перчатки, снежколепы, пульверизаторы с водой, свечи, электрические фонари. Организаторы советуют одеться потеплее. Также казанцы могут взять несоленые орехи и семечки для птиц, чай в термосе и перекус, чтобы согреться.
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