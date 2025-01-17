Если ты давно планируешь заняться сортировкой отходов, но никак не доходят руки, то это событие для тебя! На практикуме ты узнаешь ответы на вопросы: — с чего начать сортировать отходы? — можно ли доверять сетчатым контейнерам во дворах? — где сдать вторсырье за деньги? — есть ли в Татарстане перерабатывающие заводы? Для кого будет полезен практикум? — кто хочет начать сортировать отходы, но не знает с чего начать и куда сдавать; — кто начал сортировать, но не понимает как нужно подготавливать вторсырье к сдаче; — кто сортирует, но хочет узнать детали переработки В конце состоится чаепитие с угощениями. Спикер: Газимова Фарида — организатор Мобильного пункта приема вторсырья, активист сообщества ЭкоЛогично Казань.